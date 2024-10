Liberoquotidiano.it - "Dossieraggio? La destra che spia la destra": così il Pd tocca il fondo

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Hato anche Ignazio La Russa e i suoi figli la rete di hacker dedita allo spionaggio di cui faceva parte Enrico Pazzali. L'uomo, manager di Fiera Milano, non è un nome sconosciuto nel centro. A rivelarlo lo stesso presidente del Senato, vittima degli "spioni". "Conosco da anni Pazzali che ho sempre ritenuto una persona perbene e vorrei poter considerare, fino a prova contraria, un amico di vecchia data", ammette in un colloquio con il Corriere della Sera precisando che l'indagato "non è di area Fratelli d'Italia, ed è noto che i suoi attuali ruoli in Fiera non dipendano dal mio partito e tantomeno da me. Ma mai avrei immaginato che potesse fare una cosa del genere. Non sapevo nemmeno che avesse una società che si occupa di queste cose".