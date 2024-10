Dopo Volkswagen anche Porsche e Mercedes in crisi, titoli giù in Borsa (Di martedì 29 ottobre 2024) Il settore dell’auto non sta vivendo di certo un buon momento, con i numeri dei grandi del mercato che testimoniano ancora una volta la crisi ben chiara in questo 2024. Dopo Stellantis, che arranca nelle vendite in Italia, anche i big dell’automotive come Volkswagen, Porsche, Mercedes e Volvo ammettono la difficoltà, con i titoli che subiscono degli importanti cali in Borsa che suggeriscono di intraprendere nuove strategie per cercare di risollevare la situazione. Auto giù in Borsa La transizione verso l’elettrico mette a dura prova il mercato dell’auto che fatica a riprendersi Dopo la crisi. Un momento di down, a dire il vero, che pare non avere mai fine tanto che l’intero settore dell’automotive è costretto a stringere i denti. Ma nonostante ciò, tra chi prova a risollevarsi anche sfruttando gli incentivi, i numeri non sorridono. Quifinanza.it - Dopo Volkswagen anche Porsche e Mercedes in crisi, titoli giù in Borsa Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Il settore dell’auto non sta vivendo di certo un buon momento, con i numeri dei grandi del mercato che testimoniano ancora una volta laben chiara in questo 2024.Stellantis, che arranca nelle vendite in Italia,i big dell’automotive comee Volvo ammettono la difficoltà, con iche subiscono degli importanti cali inche suggeriscono di intraprendere nuove strategie per cercare di risollevare la situazione. Auto giù inLa transizione verso l’elettrico mette a dura prova il mercato dell’auto che fatica a riprendersila. Un momento di down, a dire il vero, che pare non avere mai fine tanto che l’intero settore dell’automotive è costretto a stringere i denti. Ma nonostante ciò, tra chi prova a risollevarsisfruttando gli incentivi, i numeri non sorridono.

Dopo Volkswagen anche Porsche e Mercedes in crisi, titoli giù in Borsa

Crisi senza fine per il settore dell’auto, col mercato che mette in difficoltà i grandi nomi dell’automotive: ecco i titoli che calano in Borsa ...

AGI - Non solo Volkswagen, anche altre importanti case automobilistiche sono in forte affanno. Ad esempio, Mercedes-Benz e Porsche dopo il forte calo degli utili trimestrali, si sono impegnate a raffo ...

L’ipotesi retromarcia di Porsche sull’elettrico anticipa il cambio di rotta dei costruttori europei? Cosa sta succedendo

Il consenso degli analisti si attesta nella fascia bassa dell'intervallo previsto a livello di gruppo Fatto Porsche ha comunicato i seguenti risultati del 3Q 2024: • Consegne 70k, -7%… Leggi ...

Per la prima volta nella sua storia il colosso di Wolfsburg chiuderà tre fabbriche in Germania, taglierà migliaia di posti di lavoro e ridurrà gli stipendi del 10%. I sindacati minacciano lo sciopero ...