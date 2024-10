Cultweb.it - Cosa vuol dire Halloween?

(Di martedì 29 ottobre 2024) Il 31 ottobre milioni di persone indossano costumi spaventosi, intagliano zucche e si scambiano dolcetti. Tutto per festeggiare, una festa dalle origini antichissime il cui nome deriva dalla contrazione dell’espressione inglese “All Hallows’ Eve”, che significa “vigilia di Ognissanti”. Prima di essere gradualmente assimilata con la festività cristiana dedicata al culto dei morti, però,rintraccia le sue origini nel mondo culturale celtico. Le zucche ditrasformate in lanterna – Fonte: PixabayTutto ha inizio con Samhain, una celebrazione dei Celti che il 1° novembre segna la fine dell’estate e l’inizio dell’inverno. In questo periodo, si credeva che il confine tra il mondo dei vivi e quello dei morti si assottigliasse, permettendo agli spiriti dei defunti di tornare sulla Terra.