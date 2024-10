Confessione choc di Javier su Shaila: “Pensava Lorenzo fosse gay, ha usato un termine brutto” (Di martedì 29 ottobre 2024) Javier Martinez nei giorni scorsi ha rivelato ai coinquilini che Shaila Gatta a letto sparlava di loro e addirittura di Lorenzo Spolverato. Il pallavolista argentino ha anche fatto una Confessione specifica: “Su Lorenzo mi ha detto due o tre cose che mi hanno convinto che lei non fosse interessata a lui“. E alla fine abbiamo scoperto cosa ha detto Shaila su Lorenzo. Ieri notte dopo la puntata del Grande Fratello, Javier ha fatto una Confessione choc gold a Jessica e Mariavittoria e ha detto che Sahila Pensava che a Lorenzo piacessero i maschi. Martinez ha anche aggiunto che la Gatta ha usato un termine “non troppo simpatico” per dire che Lorenzo potrebbe essere attratto dagli uomini. La Confessione di Javier su Shaila Gatta: “Credeva che a Lorenzo piacessero i maschi”. “Io l’ho sempre tutelata, anche quando diceva che non ci eravamo baciati e invece mi baciava tutte le notti. Biccy.it - Confessione choc di Javier su Shaila: “Pensava Lorenzo fosse gay, ha usato un termine brutto” Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di martedì 29 ottobre 2024)Martinez nei giorni scorsi ha rivelato ai coinquilini cheGatta a letto sparlava di loro e addirittura diSpolverato. Il pallavolista argentino ha anche fatto unaspecifica: “Sumi ha detto due o tre cose che mi hanno convinto che lei noninteressata a lui“. E alla fine abbiamo scoperto cosa ha dettosu. Ieri notte dopo la puntata del Grande Fratello,ha fatto unagold a Jessica e Mariavittoria e ha detto che Sahilache apiacessero i maschi. Martinez ha anche aggiunto che la Gatta haun“non troppo simpatico” per dire chepotrebbe essere attratto dagli uomini. LadisuGatta: “Credeva che apiacessero i maschi”. “Io l’ho sempre tutelata, anche quando diceva che non ci eravamo baciati e invece mi baciava tutte le notti.

