Chi era Matilde Lorenzi. Non solo sci: la cucina e quei cappellini regalati agli amici (Di martedì 29 ottobre 2024) Roma, 29 ottobre 2024 – Matilde Lorenzi non ce l’ha fatta: la 19enne promessa dello sci italiano non si è ripresa dalla grave caduta di ieri sul ghiacciaio della val Senales (Alto Adige), dove si stava allenando. Nata a Torino e cresciuta a Sestriere, avrebbe festeggiato il ventesimo compleanno tra poco più di due settimane, il 15 novembre. La storia della sua famiglia è legata a questo sport: la sorella Lucrezia Lorenzi è salita sul secondo gradino del podio agli europei 2022 a Mayrhofen, esordendo qualche settimana dopo in coppa del mondo nella ‘sua’ Sestriere. Tesserata con l’esercito, Matilde Lorenzi era specialista delle discipline veloci: discesa libera e supergigante. Quotidiano.net - Chi era Matilde Lorenzi. Non solo sci: la cucina e quei cappellini regalati agli amici Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 29 ottobre 2024) Roma, 29 ottobre 2024 –non ce l’ha fatta: la 19enne promessa dello sci italiano non si è ripresa dalla grave caduta di ieri sul ghiacciaio della val Senales (Alto Adige), dove si stava allenando. Nata a Torino e cresciuta a Sestriere, avrebbe festeggiato il ventesimo compleanno tra poco più di due settimane, il 15 novembre. La storia della sua famiglia è legata a questo sport: la sorella Lucreziaè salita sul secondo gradino del podioeuropei 2022 a Mayrhofen, esordendo qualche settimana dopo in coppa del mondo nella ‘sua’ Sestriere. Tesserata con l’esercito,era specialista delle discipline veloci: discesa libera e supergigante.

La 19enne morta dopo una caduta in allenamento amava preparare dolci per la sua famiglia e si dedicava all’uncinetto per rilassarsi. Oltre alla montagna l’amore per il mare ...

