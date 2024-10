Lettera43.it - Chi era Matilde Lorenzi, la promessa dello sci morta dopo una caduta in Val Senales

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ènelle prime ore di martedì 29 ottobre, la giovane sciatrice vittima di un incidente durante un allenamento in Val, Alto Adige, avvenuto il giorno prima., nata a Villarbasse nel 2004 (a breve avrebbe compiuto 20 anni), e cresciuta sulle piste di Sestriere, si era distinta come una delle promessesci italiano, specializzandosi nelle discipline veloci, in particolare nella discesa libera e nel supergigante. Aveva iniziato a sciare fin da piccola insieme alla sorella Lucrezia e, con il passare degli anni, aveva mostrato un talento che l’aveva portata a entrare nella squadra regionale del Piemonte e, successivamente, a debuttare in Coppa Europa a soli 15 anni.