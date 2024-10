Centro estetico del piacere con annunci sul web: fissata la data del riesame per gli indagati (Di martedì 29 ottobre 2024) Il 16 ottobre 2024, i Carabinieri della Stazione di Solofra hanno avviato un'importante operazione contro il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione, che ha portato alla denuncia di un uomo e una donna di origini asiatiche, assistiti dall’avvocato Michele Scibelli. Per i due Avellinotoday.it - Centro estetico del piacere con annunci sul web: fissata la data del riesame per gli indagati Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Il 16 ottobre 2024, i Carabinieri della Stazione di Solofra hanno avviato un'importante operazione contro il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione, che ha portato alla denuncia di un uomo e una donna di origini asiatiche, assistiti dall’avvocato Michele Scibelli. Per i due

Gli accertamenti svolti dai Carabinieri sono partiti monitorando alcuni siti internet, spesso utilizzati come bacheche di annunci a sfondo sessuale ... formalmente presentato come un “centro estetico” ...

Operazione contro il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione da parte dei Carabinieri della Stazione di Solofra, che hanno denunciato in stato di libertà un uomo e una donna di origini a ...

Un'importante operazione condotta dai Carabinieri della Stazione di Solofra ha portato alla denuncia di un uomo e una donna di origini asiatiche, accusati di favoreggiamento e sfruttamento della ...

Sotto la copertura di un centro ... gli annunci a sfondo sessuale. I carabinieri hanno poi identificato alcuni clienti che hanno confermato la natura delle prestazioni offerte all'interno del locale, ...