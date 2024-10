Linkiesta.it - Beyoncé, il vaccino di Elvis, e l’indisposizione umana a votare come le star

(Di martedì 29 ottobre 2024) È il 1956.Presley non ha ancora compiuto ventidue minuscoli anni, sta per uscire il film “Love me tender”, mentre canta sculetta così tanto che Ed Sullivan non lo vuole nel suo programma per famiglie. Finché quello va ospite della concorrenza, vince la serata, e Sullivan – che era abituato a fare il programma più visto d’America, secondo solo a “I love Lucy” – si arrende. Cinquantamila dollari per tre puntate. Sia chiaro: lo riprenderanno solo dalla vita in su, è un programma rispettabile. Cinquantamila dollari ben spesi: quelle puntate le vedranno in sessanta milioni di americani. Ma la cosa che ne resta non èche canta ripreso a mezzo busto. La cosa che ne resta èdietro le quinte, fotografato mentre gli iniettano ilper la polio. La foto, dicono le cronache, fa passare il tasso di americani vaccinati contro la polio dallo 0,6 all’ottanta per cento.