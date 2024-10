Auto fuori strada a Costamezzana: conducente ferito (Di martedì 29 ottobre 2024) Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di martedì 29 ottobre a Costamezzana, frazione del comune di Noceto. Secondo le prime informazioni un'Auto sarebbe uscita di strada, per cause in corso di accertamento. L'allarme è scattato poco dopo le ore 18.15 e sul posto sono arrivati i Parmatoday.it - Auto fuori strada a Costamezzana: conducente ferito Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Un incidentele si è verificato nel pomeriggio di martedì 29 ottobre a, frazione del comune di Noceto. Secondo le prime informazioni un'sarebbe uscita di, per cause in corso di accertamento. L'allarme è scattato poco dopo le ore 18.15 e sul posto sono arrivati i

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:a Costamezzana: conducente ferito in ospedale;finisce, traffico in tilt; Anagni, Accusa un malore ed escecon l'; Guard rail incastrato nell’: due feriti; Incidente ad Argentera di Rivarolo Canavese:finisce in un ruscello;fuoristrada a Valmadonna: rallentamenti in entrambi i sensi; Leggi >>>

Auto fuori strada a Granarolo dell'Emilia, morto un uomo

(informazione.it)

Un uomo di 30 anni ha perso la vita questa mattina intorno alle 6:00 in un incidente autonomo avvenuto lungo la strada statale 64 'Porrettana'. Per cause in corso di accertamento, il... Leggi tutta la ...

Auto fuori strada, muore trentenne

(rainews.it)

Un uomo di circa 30 anni è morto in un incidente stradale a Lovoleto di Granarolo Emilia, in provincia di Bologna. E' successo intorno alle sei del mattino: sono intervenuti 118, carabinieri e vigili ...

Finisce fuori strada con l'auto e poi cade per 200 metri in un frutteto

(rainews.it)

L'incidente nel comune di Castelrotto, a Sant'Osvaldo, dove l'agricoltore vive. L'allarme lanciato dei familiari. Trovato in stato di ipotermia ...

Bari, auto fuori strada a Torre Quetta: c'è un indagato per la morte del 18enne Francesco Damiani: è il coetaneo alla guida

(informazione.it)

era a bordo di una Mini Cooper con altri quattro ragazzi - tutti tra i 18 e i vent’anni - che ha sbandato ed è finita fuori strada sugli scogli all'altezza della spiaggia di T… (La Repubblica) Bari, ...