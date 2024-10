Lanazione.it - Aisa Impianti - Al via un corso gratuito per “addetto ad impianti tecnologici”

(Di martedì 29 ottobre 2024) Arezzo, 29 ottobre 2024 – Essere al servizio delle imprese, del mondo del lavoro e alle sue esigenze, a partire dalla formazione e dalla conoscenza dello sviluppo tecnologico. Con questo fine, “Zero Spreco EDU” diS.p.A., in collaborazione con Confartigianato e la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze ha pubblicato il bando per undi formazione per “ad”. Con 400 ore, di cui 320 di tirocinio formativo, ilha l’obiettivo di formare giovani di età superiore ai 16 anni e persone inoccupate, per inserirle nel mondo del lavoro, in particolare in un settore che registra da tempo una grande richiesta di professionisti: quello dell’stica idraulica, elettrica e del riscaldamento, della loro istallazione e manutenzione (caldaie, frigoriferi, condizionatori, pompe di calore).