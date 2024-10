Academy, bene così contro il Caldiero (Di martedì 29 ottobre 2024) Si deve accontentare di un punto la Primavera 4 della San Marino Academy. I biancazzurri sbloccano l’incontro di Dogana al 29’ con Marfella, ma Ogomegbunam dà il pareggio al Caldiero Terme poco prima dell’intervallo. San Marino Academy: Casadei; Marani, Grazioso (67’ Marinucci), Dell’Amore, Medri, Fratticci, Bindi (67’ Zafferani), Vernazzaro, Marfella (86’ Mularoni), Bianchi (55’ Biondi), Valentini (67’ Galassi). A disp.: F. Della Balda, Valentini, Pasolini, Protti, Conti. All.: Cancelli. Primavera 4. Girone A (6ª giornata): Alcione Milano-Pontedera 1-0, Crapi-Legnago 3-2, San Marino Academy-Caldiero Terme 1-1, Sestri Levante-Giana Erminio 2-2, Union Clodiense-Novara 1-2. A riposo il Trento. Classifica: Novara 16; Pontedera, Carpi 10; Alcione Milano 9; Trento, Caldiero Terme 8; Giana Erminio 5; Sestri Levante, Union Clodiense 3; Legnago, San Marino Academy 2. Ilrestodelcarlino.it - Academy, bene così contro il Caldiero Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Si deve accontentare di un punto la Primavera 4 della San Marino. I biancazzurri sbloccano l’indi Dogana al 29’ con Marfella, ma Ogomegbunam dà il pareggio alTerme poco prima dell’intervallo. San Marino: Casadei; Marani, Grazioso (67’ Marinucci), Dell’Amore, Medri, Fratticci, Bindi (67’ Zafferani), Vernazzaro, Marfella (86’ Mularoni), Bianchi (55’ Biondi), Valentini (67’ Galassi). A disp.: F. Della Balda, Valentini, Pasolini, Protti, Conti. All.: Cancelli. Primavera 4. Girone A (6ª giornata): Alcione Milano-Pontedera 1-0, Crapi-Legnago 3-2, San MarinoTerme 1-1, Sestri Levante-Giana Erminio 2-2, Union Clodiense-Novara 1-2. A riposo il Trento. Classifica: Novara 16; Pontedera, Carpi 10; Alcione Milano 9; Trento,Terme 8; Giana Erminio 5; Sestri Levante, Union Clodiense 3; Legnago, San Marino2.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Basket Academy verso la trasferta contro la Pallacanestro Antoniana

(catanzaroinforma.it)

Matias Martinez. Si chiama così il giocatore che ha rovinato la festa di esordio della Basket Academy nella prima giornata, che ha visto i giallorossi soccombere 57-88 contro un Angri già in ...

Scuola. Pro Vita Famiglia: Bene mozione Sasso contro gender nelle scuole ma ora tradurre impegno in atti concreti

(msn.com)

Così Antonio Brandi, Presidente di Pro Vita & Famiglia, in merito alla mozione contro il gender nelle scuole, a prima firma Rossano Sasso della Lega, e approvata dalla maggioranza di centrodestra ...

Academy Sampdoria: buona la prima per l’Under 17 contro il Torino

(sampnews24.com)

Inizia bene il cammino per la Sampdoria Under 17 che conquista i ... L’Under 17 tornerà in campo nel weekend del 17 settembre in casa contro il Parma. Sampdoria, c’è il recupero di Romagnoli: il ...

I chiropratici contro il ddl Lorenzin: “Così ci declassano a professione tecnica. Vanno bene le norme già in vigore”

(quotidianosanita.it)

2007 (la finanziaria 2008, ndr) non venga in alcun modo intaccata e che, al contrario, venga finalmente istituito il Registro Italiano dei Chiropratici, così come stabilito dalla stessa legge in ...