Web Tax, il Comitato di redazione di Citynews: "Il governo ci ripensi" (Di lunedƬ 28 ottobre 2024) Apprendiamo, dalla bozza della manovra finanziaria 2025, che il governo prospetta di allargare indiscriminatamente la "web tax" trasformando una tassa pensata per i colossi del web, che fatturano in Italia ma pagano le imposte all'estero, in un balzello del 3% sul fatturato che colpisce chiunque Baritoday.it - Web Tax, il Comitato di redazione di Citynews: "Il governo ci ripensi" Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di lunedƬ 28 ottobre 2024) Apprendiamo, dalla bozza della manovra finanziaria 2025, che ilprospetta di allargare indiscriminatamente la "web tax" trasformando una tassa pensata per i colossi del web, che fatturano in Italia ma pagano le imposte all'estero, in un balzello del 3% sul fatturato che colpisce chiunque

Web Tax, il Comitato di redazione di Citynews: "Il governo ci ripensi"

