Il Volley minore modenese passa agli annali un weekend decisamente positivo, con le protagoniste più attese che hanno rispettato i pronostici, e soprattutto riprendendosi dopo un turno decisamente negativo: è il caso della Stadium Mirandola, che è andata a vincere 3-0 (25/14 25/16 25/23) ad Asola contro una Kema Remedello che arrivava da due vittorie, archiviando così la netta sconfitta di sette giorni prima con Scanzorosciate. Aggredendo gli avversari fin dalle prime battute, i gialloblù di Bicego hanno subito imposto il proprio gioco, sorprendendo i padroni di casa, che forse non si aspettavano una Stadium così aggressiva: da valutare però il calo nel terzo set, che ha rischiato di prolungare la partita, e che andrà evitato per il futuro.

Volley minore. Mirandola vince contro Redemello. La Villa d’Oro strapazza Crema

