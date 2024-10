Ilrestodelcarlino.it - Valentino Rossi in tv con la Gialappa’s: cosa farà il ‘Dottore’

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Pesaro, 28 ottobre 2024 - "Stasera co-condurrò la seconda puntata del GialappaShow assieme al mago Forest e allaband. Appuntamento da non perdere alle 21.30 su Tv8 e canale 108 di Sky". Parola di. Ad annunciare l'impegno in tv di questa sera 28 ottobre 2024 nel programma "GialappaShow" è proprio il pilota di Tavullia con un post su Instagram e diverse foto in compagnia della Gialappa's band e del mago Forest. Ad accompagnare il Dottore in questa nuova avventura c'è a anche la compagna Francesca Sofia Novello, che aspetta la seconda bambina da. La coppia, sempre più innamorata, posta spesso foto insieme dove si vede il pancione della Novello che cresce e lo sguardo di complicità tra i due. Un'intesa che sembra rinnovarsi ad ogni scambio di sguardi.