I risultati della Survey TEEN 2024, presentati a Milano il 28 ottobre 2024 da Fondazione Libellula, dipingono un quadro preoccupante: la violenza di genere non è un problema relegato al mondo adulto, ma si insinua anche nelle relazioni sentimentali degli adolescenti.

Un adolescente su 5 non riconosce la violenza nelle relazioni sentimentali. La ricerca della Fondazione Libellula

