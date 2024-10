Romadailynews.it - Trailers Film Fest dal 19 al 21 novembre a Roma

(Di lunedì 28 ottobre 2024)2024, 19/212024 Si tiene per la prima volta ail, giunto alla ventiduesima edizione, che premia i migliori trailer della stagione. La novità della collaborazione con Ottoemezzo e Syncronia e il patrocinio di Anica, i Pitch Trailer, i workshop e gli incontri, il miglior Booktrailer e il miglior Poster della stagione cinematografica La XXII edizione del, l’unicoival in Italia e in Europa dedicato ai trailer e alla promozione cinematografica, compie un passo ambizioso e si trasferisce nella capitale del cinema,, dove si svolgerà – a ingresso libero fino a esaurimento posti – dal 19 al 212024 presso il cinema Savoy.