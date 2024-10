Torre Alemanna diventa un borgo stregato per la notte di Halloween (Di lunedì 28 ottobre 2024) Si chiama ‘Il borgo stregato’ ed è l’appuntamento in programma giovedì 31 ottobre a Torre Alemanna, organizzato in occasione di Halloween per visitare con occhi e curiosità diverse angoli, corridoi, affreschi, stanze e Torre dell'antica struttura oggi sede del Museo delle ceramiche del XV-XVI Foggiatoday.it - Torre Alemanna diventa un borgo stregato per la notte di Halloween Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Si chiama ‘Il’ ed è l’appuntamento in programma giovedì 31 ottobre a, organizzato in occasione diper visitare con occhi e curiosità diverse angoli, corridoi, affreschi, stanze edell'antica struttura oggi sede del Museo delle ceramiche del XV-XVI

Torre Alemanna diventa un borgo stregato per la notte di Halloween

