Sebastian Kidder, figliastro di Ric Flair, è morto suicidandosi

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Sono ore tristissime quelle che sta vivendo la leggenda WWE Ric, figlio della sua ex moglie Wendy Barlow èa 24 anni. La madre ha parlato a TMZ Sport confermando la morte del figlio e condividendo il dolore della famiglia.è stato trovatonel pomeriggio di Sabato in Georgia con un colpo di pistola alla testa, la polizia sta ancora investigando perché le circostanze attorno al suicidio rimangono misteriose. Il ragazzo voleva fare strada nel mondo della musica, è anche comparso a Fox5 Atlanta nei mesi scorsi dove ha pubblicizzato l’uscita del suo primo album.è stato una figura importante nella sua vita per più di dieci anni, prima ancora che sposasse sua madre, già durante il periodo di fidanzamento.