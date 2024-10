Abruzzo24ore.tv - Scoperti in carcere: droga e smartphone introdotti con un'asta telescopica

Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Teramo - A Castrogno, un'incredibile operazione della polizia penitenziaria ha sventato un tentativo di contrabbando die cellulari. Un uomo e una donna, entrambi residenti a Roma, sono stati arrestati nella notte di venerdì mentre tentavano di introdurre all'interno deldi Castrogno un'e una corda per far entrare duee cento grammi di hashish, nascosti in una bottiglia di plastica. L’operazione è stata condotta dal personale di polizia penitenziaria, che, mimetizzatosi tra la vegetazione circostante, ha svolto un servizio di prevenzione contro l’ingresso illecito di dispositivi elettronici e sostanze stupefacenti. Secondo Giuseppe Pallini, segretario del Sappe, l'udienza di convalida per i due arrestati si è tenuta proprio nella mattinata successiva.