Richiesta di concessione Msc, Leone: "Ottimismo su una soluzione in termini positivi" (Di lunedì 28 ottobre 2024) BRINDISI - Sembra si stia aprendo uno spiraglio nel confronto fra Msc e Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico meridionale, dopo il no del comitato di gestione alla Richiesta di concessione nei porti di Brindisi e Bari, per la crescita delle crociere. Il diniego è stato espresso lo scorso Brindisireport.it - Richiesta di concessione Msc, Leone: "Ottimismo su una soluzione in termini positivi" Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) BRINDISI - Sembra si stia aprendo uno spiraglio nel confronto fra Msc e Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico meridionale, dopo il no del comitato di gestione alladinei porti di Brindisi e Bari, per la crescita delle crociere. Il diniego è stato espresso lo scorso

Richiesta di concessione Msc, Leone: "Ottimismo su una soluzione in termini positivi"

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dopo il diniego del comitato di gestione alla richiesta di banchine nei porti di Brindisi e Bari, l'Authority chiede un'integrazione di documenti ... (brindisireport.it)

acquisite in parte attraverso la documentazione richiesta dalle banche che attesta le eventuali garanzie e la copia dell’ultima dichiarazione dei redditi, dell’atto costitutivo e dello statuto ... (skuola.net)

La valutazione della fattibilità della richiesta, necessaria ai fini della concessione del mutuo online o presso la filiale, avviene grazie all’analisi di alcuni atti standard, come i documenti ... (facile.it)

5, mappale 914 e 915/2, del Comune di Trieste. Coloro che abbiano interesse ad avanzare istanza di concessione per l’utilizzo dei beni in parola alla Società Friuli Venezia Giulia Strade SpA possono ... (regione.fvg.it)

Criteri di concessione Rapporto rata/reddito: l’ammontare degli impegni finanziari (inteso come somma della rata del mutuo in richiesta e di eventuali altre rate già in essere) in genere non ... (idealista.it)