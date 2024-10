Quotidiano.net - Prepararsi alla pensione, 1 su 3 non lo fa

(Di lunedì 28 ottobre 2024) INVESTIRE SULLA. È quello che si dovrebbe fare, a partire dai giovani, per garantirsi un’anzianità economicamente serena sapendo che l’attuale sistema previdenziale pubblico, a causa dei continui tagliremunerazione degli assegni, non consente più, come in passato, di avere un reddito da pensionato vicino a quello da lavoratore. Fino al punto, in molti casi – autonomi e dipendenti con carriere discontinue – di maturare pensioni pari solo al 50-60% dell’ultimo reddito lavorativo. Per evitare questo rischio è fondamentale investire nella previdenza integrativa e/o complementare, verso la quale spingono anche i provvedimenti del governo per l’utilizzo del Tfr nei fondi