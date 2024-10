Bergamonews.it - Ninfa Dormiente, GialappaShow o Una famiglia all’improvviso? La tv del 28 ottobre

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Per la prima serata in tv, lunedì 28, su RaiUno alle 21.25 prenderà il via la fiction “– I casi di Teresa Battaglia”. Nei boschi della Val Resia viene ritrovato il corpo della giovane poliziotta Marta Trevisan, apparentemente morta suicida con un colpo di pistola al cuore. Il commissario Teresa Battaglia, grazie al suo infallibile intuito, scopre che in realtà si tratta di un omicidio. Teresa e i suoi fidati ispettori Giacomo Parisi e Massimo Marini mettono al setaccio la vita di Marta e scoprono che era entrata in possesso della, un misterioso quadro datato 1945 dipinto con sangue umano. Dopo aver scoperto che il sangue sullaappartiene a una donna resiana, Teresa, Marini e Parisi si recano in Val Resia per indagare Su Tv8 alle 21.30 ci sarà “”, il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band.