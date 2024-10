Calciomercato.it - Napoli-Kvaratskhelia, l’incontro che ‘agita’ Conte

(Di lunedì 28 ottobre 2024)contro il Lecce è partito in panchina e tiene banco ancora la questione rinnovo: possibile incontro in arrivo Settantadue minuti in panchina. Khvichacontro il Lecce si è accomodato al fianco di Antonio, lasciando spazio alle giocate di Neres dal primo minuto. Un avvicendamento che era nell’aria da qualche settimana, visto lo stato di forma del brasiliano e le difficoltà del georgiano.che(LaPresse) – Calciomercato.itContro il Milan martedì sera dovrebbe tornare a prendersi la fascia sinistra dell’attacco del, sperando in prestazioni migliori rispetto alle ultime uscite. Nonostante uno score comunque positivo (quattro gol e due assist all’attivo), il numero 77 azzurro ha palesato qualche difficoltà ed in alcune occasioni è apparso anche nervoso.