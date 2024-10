Puntomagazine.it - Napoli: armi e minori, la storia di due ragazzini col coltello e il loro timore della reazione dei genitori

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Una Notte di Controlli a Chiaia:, droga e reati tra i giovanimovida 30 è la somma delleetà, 16 più 14. Quelle diarmati di 2 coltelli. Le lame sono affilate, 23 centimetri dalla punta all’impugnatura. I carabiniericompagnia Centro li hanno controllati in strada, tra i localimovida di Chiaia e del centro storico. Sono in forze per arginare qualsiasi deriva violenta, conpattuglie del nucleo radiomobile e del reggimento Campania. I due non sanno cosa rispondere, consegnano quelle duema chiedono di non avvisare i. I carabinieri devono farlo e il silenzio di mamma e papà, quando scoprono cosa è accaduto, pesa più di qualsiasi condanna. Saranno denunciati per porto abusivo di, i due coltelli sequestrati. Torneranno a casa, serata finita prima di iniziare.