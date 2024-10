Sport.quotidiano.net - Milan, nuova emergenza. Anche Gabbia infortunato

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Altra tegola sulin vista del big match di domani sera, alle ore 20.45, a San Siro contro il Napoli. Durante l’allenamento di ieri si è (ri)fermato Matteo: problema muscolare al polpaccio per il difensore e forfait. Il centrale aveva già saltato la sfida contro l’Udinese, sempre per un risentimento al polpaccio, ed era tornato in campo martedì scorso, in Champions contro il Bruges, stringendo i denti a causa di una contusione nella stessa zona. Ieri mattina, il nuovo stop. Pronto Pavlovic. Ulteriore inghippo, la questione Tammy Abraham: l’attaccante inglese è ancora alle prese con la forte contusione alla spalla rimediata nell’ultima partita di campionato. Fonseca sperava di recuperarlo già per questo weekend, ma i tempi si allungano.