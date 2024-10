Mattarella “Dalla ricerca passi avanti straordinari contro i tumori” (Di lunedì 28 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Oggi un gran numero di persone, oltre 3 milioni e mezzo, vive dopo una diagnosi di tumore: molte di loro possono considerarsi guarite, tante combattono contro la malattia con buone prospettive di successo. Le condizioni di numerosi malati sono migliorate, consentendo relazioni positive e partecipazione alla vita familiare e della società. Un grande beneficio per tutti, anche per coloro che presumono di essere indifferenti. “La ricerca ha permesso di compiere passi in avanti straordinari”. Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento al Quirinale alla celebrazione dei “Giorni della ricerca”. sat/gsl (Fonte video: Quirinale) Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Mattarella “Dalla ricerca passi avanti straordinari contro i tumori” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Oggi un gran numero di persone, oltre 3 milioni e mezzo, vive dopo una diagnosi di tumore: molte di loro possono considerarsi guarite, tante combattonola malattia con buone prospettive di successo. Le condizioni di numerosi malati sono migliorate, consentendo relazioni positive e partecipazione alla vita familiare e della società. Un grande beneficio per tutti, anche per coloro che presumono di essere indifferenti. “Laha permesso di compierein”. Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio, nel suo intervento al Quirinale alla celebrazione dei “Giorni della”. sat/gsl (Fonte video: Quirinale) Unlimited News - Notizie dal mondo

Mattarella "Dalla ricerca passi avanti straordinari contro i tumori"

