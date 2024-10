Lapresse.it - Manovra, pensionati UILP e SPI in piazza a Roma: “Il potere d’acquisto logora chi non ce l’ha”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Partita la mobilitazione nazionale indetta da CGIL e UIL contro le scarse risorse previste dalla prossimadi bilancio per i. In tutta Italia si sono riunite SPI (SindacatoItaliani, della CGIL) e(Unione Italiana Lavoratori) per protestare contro il governo. Asono diverse centinaia le persone accorse inSanti e Apostoli per unirsi al grido di denuncia. “Dobbiamo spiegare ai nostridi non darsi alla pazza gioia per non spendere 10 centesimi al giorno”, afferma scherzando il segretario generaleCarmelo Barbagallo: “Iitaliani pagano il doppio delle tasse degli altri, ma poi si lamentano se se ne vanno all’estero”.