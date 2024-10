Ilnapolista.it - Manchester United, parte il toto-nomi per il successore di ten Hag: Amorim, Terzic, Xavi o Frank

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Ilsta cercando ildi Erik ten Hag, esonerato stamani. La stampa ha iniziato ad elencare i primifavoriti, che sembrano essere Rubendello Sporting Lisbona, Edin Terzi? ex Borussia Dortmund, l’ex Barcellonae il tecnico del Brentford Thomas. Al momento c’è Ruud van Nistelrooy ad interim. In Inghilterrailper ildi ten Hag alloSecondo quanto riportato da The Athletic, il favorito è: Loè pronto a pagare la clausola rescissoria di 10 milioni di euro presente nel suo contratto. E’ uno dei giovani tecnici (39 anni) più ricercati d’Europa dopo una serie di successi con il club portoghese. Era in lizza per sostituire Jurgen Klopp al Liverpool prima che Arne Slot alla fine ottenesse l’incarico.