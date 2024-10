Imiglioridififa.com - La prima Showdown di FC 25 con protagonista un match imperdibile di Premier League

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Primo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge)di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare entrambe le sfide del giocatore del Manchester United Manuel Ugarte e quella del giocatore del Chelsea Moises Caicedo. La partita scelta è la partita diManchester United vs Chelsea che si giocherà il 3 novembre alle ore 17.30. Prenota ora la nuova playstation 5 pro su amazon SBC Manuel Ugarte Numero sfide: 5 Premio: 1xUgarte Non scambiab Costo al momento dell’uscita: 37.000 crediti circa Scadenza: 2 novembre   1 – Manchester United Premio: 1x Small Prime Mixed Players Pack Man Utd: Min 1 gioc. Valutazione squadra: min 80 2 – Rosa con valutazione 81 Premio: 1x Small Electrum Players Pack Valutazione squadra: min 81 3 – Forma smagliante Premio: 1x Small Electrum Players Pack Min. 1 ogg.