La chiesa di Sant’Eustachio a Roma | una meta poco ambita per i futuri sposi

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella cornice suggestiva di, tra il Pantheon e piazza Navona, si trova la basilica di, al centro di una delle credenze più bizzarre della capitale. Ispesso scelgono con cura il luogo in cui si uniscono in matrimonio, ma questain particolare ha una reputazione che la rendeattraente. Secondo le superstizioni locali, i matrimoni celebrati in questo splendido edificio sono destinati a finire con tradimenti e separazioni. Don Mario, rettore della basilica, offre un’interessante spiegazione di questa singolare situazione. Le superstizionino e il significato del cervo Don Mario racconta con un sorriso che “è tutta colpa del cervo” che troneggia sul tetto dellacon la croce tra le corna. Quest’immagine, lungi dall’essere vista come un simbolo di benedizione, è considerata da molti una cattiva sorte.