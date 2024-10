“Juror n. 2” potrebbe essere l’ultimo film di Clint Eastwood e la Warner lo distribuirà solo in nord America (Di lunedì 28 ottobre 2024) L’AFI Fest, il festival cinematografico più longevo di Los Angeles, ha concluso la sua 38a edizione domenica sera con la prima mondiale di “Juror #2” di Clint Eastwood allo storico TCL Chinese Theatre di Hollywood. Le star Nicholas Hoult, Toni Collette e Zoey Deutch hanno sfilato sul red carpet, che segna la quarta prima mondiale del festival di un film diretto da Eastwood. Il dramma giudiziario è il 40° sforzo registico del regista e, dato che ha 94 anni, è potenzialmente l’ultimo. Quattro giorni dopo, la Warner Bros. darà a “Juror #2” un trattamento un po’ meno distinto. Lo studio sta distribuendo il lungometraggio in una distribuzione limitata di meno di 50 sale, senza piani di espansione in altre sedi nelle prossime settimane. Metropolitanmagazine.it - “Juror n. 2” potrebbe essere l’ultimo film di Clint Eastwood e la Warner lo distribuirà solo in nord America Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) L’AFI Fest, il festival cinematografico più longevo di Los Angeles, ha concluso la sua 38a edizione domenica sera con la prima mondiale di “#2” diallo storico TCL Chinese Theatre di Hollywood. Le star Nicholas Hoult, Toni Collette e Zoey Deutch hanno sfilato sul red carpet, che segna la quarta prima mondiale del festival di undiretto da. Il dramma giudiziario è il 40° sforzo registico del regista e, dato che ha 94 anni, è potenzialmente. Quattro giorni dopo, laBros. darà a “#2” un trattamento un po’ meno distinto. Lo studio sta distribuendo il lungometraggio in una distribuzione limitata di meno di 50 sale, senza piani di espansione in altre sedi nelle prossime settimane.

