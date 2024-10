Inter-Juventus un match da Premier (9), per la Roma (3) è una disfatta. Juric è al capolinea? | Clic e flop, la rubrica (Di lunedì 28 ottobre 2024) Inter–Juventus è sembrata una partita di Premier e anche di quelle migliori: Clic and flop stavolta è monopolizzata dalla gara di Milano. Con due eccezioni: il poker del Barcellona nel Clásico e il disastro della Roma. L'articolo Inter-Juventus un match da Premier (9), per la Roma (3) è una disfatta. Juric è al capolinea? Clic e flop, la rubrica proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Inter-Juventus un match da Premier (9), per la Roma (3) è una disfatta. Juric è al capolinea? | Clic e flop, la rubrica Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)è sembrata una partita die anche di quelle migliori:andstavolta è monopolizzata dalla gara di Milano. Con due eccezioni: il poker del Barcellona nel Clásico e il disastro della. L'articolounda(9), per la(3) è unaè al, laproviene da Il Fatto Quotidiano.

Inter-Juventus un match da Premier (9), per la Roma (3) è una disfatta. Juric è al capolinea? | Clic e flop, la rubrica

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milano Un folle derby d'Italia. Otto gol per un pareggio tra Inter e Juve: mai successo nella storia. E solo tre volte in campionato prima di ieri le due rivali avevano riempito così il pallottoliere. Dentro hanno convissuto almeno cinque partite. ... (Ilgiornale.it)

Inzaghi è tornato a parlare di Inter-Juventus, partita spettacolare dal punto di vista dei gol (8), meno dal punto di vista della gestione della palla e delle occasioni. Il tecnico nerazzurro a Rai Radio 1 è molto autocritico riguardo gli ... (Inter-news.it)

Un 4-4 clamoroso, è stato questo il derby d'Italia tra Inter e Juve, tra mille emozioni. I nerazzurri segnano per primi (Zielinski su rigore), Vlahovic e Weah ribaltano tutto ma, sempre nel primo temp ... (sport.sky.it)

Il turco, autore di una doppietta: "Voglio ringraziare tutti, la squadra, l'allenatore e la mia famiglia. Non è sempre facile, ma sono stato felice di entrare ed aiutare la mia squadra segnando due ... (sport.sky.it)

A San Siro va in scena il derby d’Italia. Inzaghi non perde da cinque gare, Thiago Motta vuole riscattare il ko in Champions e cerca il sorpasso in classifica ... (msn.com)