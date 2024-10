Inter-news.it - ESCLUSIVA IN – Jacobelli: «Inter, da registrare la difesa. Bilancio testimonia questo!»

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Il giornalista Xavierha parlato in-News.it. L’andamento della sfida con la Juventus e le buone notizie sul fronte delsono stati i temi trattati., cosa ci dice il pareggio per 4-4 tra l’e la Juventus nell’ultima giornata di campionato? Lo spettacolare 4-4 frae Juventus ha confermato quanto i padroni di casa e i bianconeri siano tra le rivali più accreditate del Napoli capolista. Per quanto concerne l’, il vero tallone d’Achille inmomento è la, che non a caso ha incassato 13 gol in più rispetto a quanto subito inmomento della stagione scorsa.