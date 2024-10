Inter-news.it - Empoli-Inter, chance per Taremi dal 1?? Probabile formazione

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024)sarà il decimo incontro di questa stagione di Serie A per le due compagini: di seguito ladi Simone Inzaghi. LA SFIDA –arriverà tre giorni dopo la rocambolesca partita contro la Juventus, in cui il 4-4 finale sa di beffa in quanto i nerazzurri hanno sprecato tante occasioni quando si trovavano sul 4-2. Trovandosi ora a 4 punti dal Napoli capolista, i meneghini non possono più permettersi passi falsi in vista dello scontro diretto con i partenopei del 6 novembre. Ora, la gara con l’per mantenersi sulla scia della squadra allenata da Antonio Conte, sperando di poter approfittare di un risultato favorevole da Milan-Napoli., ladi Inzaghi: LE SCELTE – Perci si può attendere qualche novità rispetto allatitolare vista contro la Juventus.