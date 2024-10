Elisa Fuksas presenta ‘Marko Polo’ | Un viaggio verso un posto dove non arriveremo mai

Leggi tutta la notizia su Funweek.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Da una sventura può nascere un’avventura straordinaria, come un’araba fenice. È questo il cuore del nuovo progetto cinematografico di, Marko Polo (Fandango e Indiana Production). Un film “de generis o sui generis che viene dalle ceneri di un film che non esiste, per cui neanche ne esistono le sue ceneri. – spiega– Però, dalle intenzioni, sicuramente c’è un film su Dio e si ritrova a essere un film sul fallimento e sulla fede”. Perché proprio dal fallimento nasce una crisi profonda. Ma “una sventura può diventare un’avventura se hai qualcuno intorno – ci racconta ancora la regista e protagonista – C’è bisogno del contesto, di relazione, e per questo ci sono quattro protagonisti e non una. Marko Polo ha una serie di storie precedenti sedimentate, dal momento che erano quattro anni che scrivevo conCasseri.