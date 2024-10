Elezioni Liguria, Conte: “Risultato M5S deludente, al di sotto aspettative” (Di lunedì 28 ottobre 2024) "L'alleanza con Renzi avrebbe fatto perdere voti a M5S e coalizione" "Un Risultato deludente". Giuseppe Conte incassa il flop del M5S alle Elezioni regionali in Liguria che hanno sancito la vittoria di Marco Bucci: il candidato del centrodestra è il nuovo governatore. Facciamo gli auguri di buon lavoro a Marco Bucci, nuovo presidente della Regione Sbircialanotizia.it - Elezioni Liguria, Conte: “Risultato M5S deludente, al di sotto aspettative” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) "L'alleanza con Renzi avrebbe fatto perdere voti a M5S e coalizione" "Un". Giuseppeincassa il flop del M5S alleregionali inche hanno sancito la vittoria di Marco Bucci: il candidato del centrodestra è il nuovo governatore. Facciamo gli auguri di buon lavoro a Marco Bucci, nuovo presidente della Regione

Elezioni Liguria - Pd primo ma non basta : M5S crolla e Renzi presenta conto

Il Pd supera il 28% ma non basta, pesa il flop del Movimento Il Pd che supera il 28%, che cresce di due punti nelle elezioni regionali in Liguria rispetto alle europee e che si afferma di gran lunga come primo partito non è bastato a strappare la ...

Elezioni Liguria - Conte : “Risultato M5S deludente - al di sotto aspettative”

(Adnkronos) – "Un risultato deludente". Giuseppe Conte incassa il flop del M5S alle elezioni regionali in Liguria che hanno sancito la vittoria di Marco Bucci: il candidato del centrodestra è il nuovo governatore. Facciamo gli auguri di buon lavoro ...

In Liguria vince Bucci, esulta il centrodestra. Pd primo partito e Renzi attacca Conte.

AGI - Marco Bucci è il nuovo presidente della regione Liguria. Il candidato del centrosinistra alla presidenza, Andrea Orlando, lo ha chiamato per augurargli buon lavoro certificando la vittoria dell' ...

Elezioni Liguria, Conte: "Risultato M5S deludente, al di sotto aspettative"

"Un risultato deludente". Giuseppe Conte incassa il flop del M5S alle elezioni regionali in Liguria che hanno sancito la vittoria di Marco Bucci: il candidato del centrodestra è il nuovo governatore.

Elezioni in Liguria: M5S, il crollo di Conte e l’influenza di Grillo

Chi diceva che Grillo non conta più nulla si è sbagliato di grosso: è bastato un messaggio di cinque minuti, azzeccato nel tempo e nel contenuto, per far cambiare il risultato elettorale di una Region ...

Regionali Liguria, per Schlein Conte non basta. E Renzi: «Folle averci tenuti fuori. Perde chi mette veti»

«Il nostro problema si chiama M5S». Ed è un problemaccio il super-flop di Conte per Elly Schlein. Non se lo aspettava proprio. Le avevano detto che i post-grillini, nonostante ...