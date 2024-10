Elezioni in Liguria urne aperte fino alle 15 Affluenza in calo al 3468% la sfida tra Andrea Orlando e Marco Bucci

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Sono aperti d7 e proseguono15 di oggi, lunedì 28 ottobre lein. Si erano chiusi con il 34,68% dii seggi liguri23 di ieri, facendo segnare cinque punti in meno rispetto al 2020, quando alla stessa ora aveva votato il 38,8% degli 1,34 milioni di aventi diritto. L’maggiore è stata registrata nella circoscrizione di Genova, con il 37,34% (per coincidenza la percentuale pari alla quota di popolazione ligure che vive nel capoluogo), quella minore a Imperia, con il 27,15%. In mezzo La Spezia (35,60%) e Savona (31,55%). Fondamentale sarà dunque il voto di coloro che votano il lunedì. Alla chiusura dei seggi arriveranno i primi exit poll mentre lo spoglio consegnerà i risultati definitivi.