Elezioni in Liguria: Bucci presidente. Orlando battuto per un pugno di voti. Crollo M5S. Renzi a Conte: “Perde chi mette veti” (Di lunedì 28 ottobre 2024) GENOVA – Al fotofinish, ossia per un pugno di voti, Marco Bucci, sindaco di Genova, diventa presidente con oltre il 48% dei voti. La Regione Liguria resta al Centrodestra. Giorgia Meloni invia il suo messaggio di congratulazioni: “Mi congratulo con Marco Bucci per la vittoria alle Elezioni regionali in Liguria! Ancora una volta, il centrodestra unito ha L'articolo Elezioni in Liguria: Bucci presidente. Orlando battuto per un pugno di voti. Crollo M5S. Renzi a Conte: “Perde chi mette veti” proviene da Firenze Post. .com - Elezioni in Liguria: Bucci presidente. Orlando battuto per un pugno di voti. Crollo M5S. Renzi a Conte: “Perde chi mette veti” Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 28 ottobre 2024) GENOVA – Al fotofinish, ossia per undi, Marco, sindaco di Genova, diventacon oltre il 48% dei. La Regioneresta al Centrodestra. Giorgia Meloni invia il suo messaggio di congratulazioni: “Mi congratulo con Marcoper la vittoria alleregionali in! Ancora una volta, il centrodestra unito ha L'articoloinper undiM5S.: “chi” proviene da Firenze Post.

