Elezioni in Georgia Mosca | Nessun Paese interferisca E l’Ue chiede di indagare sui presunti brogli

(Di lunedì 28 ottobre 2024) La vittoria del partito di governo filo-russo «Sognono» alleparlamentari avrà delle conseguenze sul percorso di adesione dellaall’Unione europea. Il trionfo del leader-miliardario Bidzina Ivanishvili allontana nettamente ilda Bruxelles, che dovrà tener conto dell’esito delle urne. Ma avrà delle ripercussioni anche sugli equilibri interni al Vecchio Continente. Non a caso è atteso per oggi a Tbilisi il premier Viktor Orbàn. Ad accompagnarlo ci sarà un’ampia delegazione governativa che include il ministro degli Esteri, dell’Economia e delle Finanze. Un viaggio, quello del premier magiaro, che non avverrà su “mandato” del. Per l’Alto rappresentante Josep Borrell, il leader di Budapest non «rappresenterà l’Unione» durante la sua visita. «Non ha alcuna autorità», chiosa.