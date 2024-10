Elezioni Bulgaria: il partito conservatore GERB è in testa (Di lunedì 28 ottobre 2024) Concluse le Elezioni in Bulgaria. Il partito conservatore GERB è in testa con il 26% dei voti. La Bulgaria è in stallo politico dal 2020. Elezioni Bulgaria: il partito conservatore è in testa Chiusi i seggi per le settime Elezioni in tre anni in Bulgaria. I primi risultati mostrano che il partito conservatore GERB dell’ex Periodicodaily.com - Elezioni Bulgaria: il partito conservatore GERB è in testa Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di lunedì 28 ottobre 2024) Concluse lein. Ilè incon il 26% dei voti. Laè in stallo politico dal 2020.: ilè inChiusi i seggi per le settimein tre anni in. I primi risultati mostrano che ildell’ex

Elezioni Bulgaria: il partito conservatore GERB è in testa

