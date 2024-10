Ilrestodelcarlino.it - Compra mini escavatore. Truffato un artigiano

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Acquista un, paga l’acconto ma del mezzo non c’è nessuna traccia.undi Mogliano. I carabinieri della locale stazione, guidata dal maresciallo Marcello Bragagnolo, nel giro di pochi giorni, ha denunciato all’autorità giudiziaria una persona che si è resa responsabile di una truffa perpetrata ai danni di undel posto. Nel mese di luglio 2024, l’attratto dall’annuncio di vendita di unpubblicato da una ditta di Spoleto, sulla piattaforma e-commerce marketplace, ha preso contatti con la ditta tramite le utenze indicate nello stesso annuncio. Dopo la contrattazione per l’acquisto del mezzo d’opera, avvenuta con il sedicente dipendente della ditta spoletina, l’aveva versato, tramite bonifico bancario, la somma di 1.