Palazzo Vecchio dà il via al contributo per il sostegno all'affitto del comune di Firenze: in campo 3,5 milioni di euro, l'investimento è maggiore di 500mila euro rispetto all'anno scorso. Le risorse per finanziare il contributo affitto, si legge in una nota del comune, sono in parte comunali (1,8 milioni), in parte regionali (283mila euro) e del Pon Metro (1,4 milioni)

Casa: bando del comune di Firenze per contributi affitti. I requisiti per ottenerli

