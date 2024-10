Notizie.com - Cambio residenza per non pagare l’IMU: molti usano questo escamotage legale

(Di lunedì 28 ottobre 2024) È possibile beneficiare dell’esenzione sulper la prima casa anche nel caso in cui si assiste ad un familiare disabile? Cosa prevede la legge.(Imposta municipale propria) è l’imposta, introdotta nel 2012, dovuta da chiunque possieda immobili, terreni agricoli e aree edificabili sul territorio nazionale. Come per altri tributi, anche peresistono dei casi di esenzione, fra tutti quello per le prime case.per non(Notizie.com)Per prima casa, ai fini Imu, si intende l’abitazione in cui un soggetto risiede anagraficamente ed ha la dimora abituale. Sul punto, però, insi chiedono cosa accade nel caso in cui è necessario trasferire la propriaper assistere una persona disabile. Vediamo cosa dice la legge in merito e se si perde l’esenzione Imu.