Bologna, Ghali e gli altri: la guida ai concerti di novembre (Di lunedì 28 ottobre 2024) Bologna, 28 ottobre 2024 – Torna il nostro podcast gratuito ‘Il Resto di Bologna’ con una nuova puntata e, come ad ogni inizio di mese, ecco una guida con tutti i prossimi concerti. Ce n’è per tutti i gusti: dalla canzone italiana, con Fiorella Mannoia (11 novembre) e Samuele Bersani (21) all’EuropAuditorium e Raf all’Estragon (16) alla nuova scena rap e trap italiana (Guè il 31 ottobre al Matis, Anna il 27 novembre all’Estragon), fino a un mostro sacro dell’hip hop americano, direttamente dal Wu-Tang Clan: Ghostface Killa (il 16 al Dumbo). E ancora: il punk rock dei Sum 41 (sempre il 16, ma all’Unipol Arena). Al palasport di Casalecchio anche Ghali (10 novembre) e Tananai (27). Ilrestodelcarlino.it - Bologna, Ghali e gli altri: la guida ai concerti di novembre Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 28 ottobre 2024), 28 ottobre 2024 – Torna il nostro podcast gratuito ‘Il Resto di’ con una nuova puntata e, come ad ogni inizio di mese, ecco unacon tutti i prossimi. Ce n’è per tutti i gusti: dalla canzone italiana, con Fiorella Mannoia (11) e Samuele Bersani (21) all’EuropAuditorium e Raf all’Estragon (16) alla nuova scena rap e trap italiana (Guè il 31 ottobre al Matis, Anna il 27all’Estragon), fino a un mostro sacro dell’hip hop americano, direttamente dal Wu-Tang Clan: Ghostface Killa (il 16 al Dumbo). E ancora: il punk rock dei Sum 41 (sempre il 16, ma all’Unipol Arena). Al palasport di Casalecchio anche(10) e Tananai (27).

Bologna, Ghali e gli altri: la guida ai concerti di novembre

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

In arrivo, domenica 3 novembre, il quarto e ultimo appuntamento de “Le 4 Stagioni di Villa Erba”, promosso da Villa Erba e ideato dal Teatro Sociale di Como AsLiCo, con il contributo del Comune di Cernobbio e il patrocinio della Provincia di Como, ... (Quicomo.it)

Domenica 13 ottobre sarà celebrata in tutta Italia la III Giornata Nazionale degli Ospedali Storici italiani. Tutti gli ospedali della rete Acosi apriranno al pubblico i propri spazi monumentali offrendo ai visitatori visite guidate e concerti ... (Ravennatoday.it)

E' tutto pronto per Ghali-Live 2024, il nuovo tour dell'artista milanese nei principali palasport italiani. (ANSA) ... (ansa.it)

La proposta di introdurre seconde guide nel settore dei taxi divide i tassisti: da una parte il sostegno di Daniele Corticelli, dall'altra il dissenso ... la seconda guida, anche al di fuori ... (ilrestodelcarlino.it)

Il 30 ottobre click day per prenotarsi all’accesso gratuito come pubblico alla finalissima del 5 dicembre in piazza Plebiscito a Napoli ... (adnkronos.com)