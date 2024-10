Bambola gonfiabile colpisce la sua fidanzata, lui viene picchiato e ucciso: dopo 10 anni inchiesta ancora aperta (Di lunedì 28 ottobre 2024) La storia di Robert Hart, 26enne di Macsfield, è ancora una ferita aperta per la famiglia e l'ex fidanzata, che nel giugno 2014 era con lui al Parklife Festival di Manchester. A un certo punto, lei viene colpita da una Bambola gonfiabile. Hart risponde con una "rissa" e riporta un trauma cranico che lo porta alla morte 4 giorni dopo. ancora l'autore dell'aggressione non è stato identificato. Fanpage.it - Bambola gonfiabile colpisce la sua fidanzata, lui viene picchiato e ucciso: dopo 10 anni inchiesta ancora aperta Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) La storia di Robert Hart, 26enne di Macsfield, èuna feritaper la famiglia e l'ex, che nel giugno 2014 era con lui al Parklife Festival di Manchester. A un certo punto, leicolpita da una. Hart risponde con una "rissa" e riporta un trauma cranico che lo porta alla morte 4 giornil'autore dell'aggressione non è stato identificato.

