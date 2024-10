Balotelli già in campo col Genoa: «Darò tutto me stesso» VIDEO (Di lunedì 28 ottobre 2024) Mario Balotelli è tornato ufficialmente in Serie A. L’attaccante è sbarcato al Genoa dove alle ore 15:10 ha firmato il contratto col club rossoblù. Il classe 1990 avrà un contratto fino a 2025 che prevede un compenso tra i 400 e i 500 mila euro lordi legato a bonus e presenze. Balotelli è subito sceso in campo per il primo allenamento con la maglia del Genoa per essere da subito a disposizione di Gilardino. Leggi anche: Balotelli al Genoa, le voci dallo spogliatoio: “Risolva lui i nostri problemi, non noi i suoi” Queste invece le sue prime dichiarazioni: «Sono carico! Ho poca voglia di parlare e tanta di iniziare». Hai il fuoco dentro? «Lo vedrete. Mando un saluto ai tifosi del Genoa. Darò tutto me stesso». Quando sarà pronto? «Spero presto». L'articolo Balotelli già in campo col Genoa: «Darò tutto me stesso» VIDEO ilNapolista. Ilnapolista.it - Balotelli già in campo col Genoa: «Darò tutto me stesso» VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Marioè tornato ufficialmente in Serie A. L’attaccante è sbarcato aldove alle ore 15:10 ha firmato il contratto col club rossoblù. Il classe 1990 avrà un contratto fino a 2025 che prevede un compenso tra i 400 e i 500 mila euro lordi legato a bonus e presenze.è subito sceso inper il primo allenamento con la maglia delper essere da subito a disposizione di Gilardino. Leggi anche:al, le voci dallo spogliatoio: “Risolva lui i nostri problemi, non noi i suoi” Queste invece le sue prime dichiarazioni: «Sono carico! Ho poca voglia di parlare e tanta di iniziare». Hai il fuoco dentro? «Lo vedrete. Mando un saluto ai tifosi delme». Quando sarà pronto? «Spero presto». L'articologià incol: «meilNapolista.

