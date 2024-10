Thesocialpost.it - Ballabio, incidente frontale tra due auto: un morto e due feriti

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Un gravestradale si è verificato oggi, 28 ottobre 2024, lungo via Provinciale a, in provincia di Lecco. L’allarme è stato lanciato intorno alle 14:45 per uno scontrotra due. Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorsi, con il supporto di un elisoccorso, un’medica e quattro ambulanze coordinate dall’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu). Presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri per gestire l’emergenza e condurre le prime verifiche sulla dinamica dello scontro.Leggi anche: Femminicidio Giulia Cecchettin, i suoi ultimi momenti di vita: prova a fuggire, Turetta la afferra e la uccide Il bilancio dell’è purtroppo drammatico: un uomo di 60 anni residente aha perso la vita, mentre altre due persone sono rimaste ferite.