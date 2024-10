Australia, sopravvive a morso di serpente dopo 6 giorni dispersa tra le montagne: “Fortunata ad essere viva” (Di lunedì 28 ottobre 2024) È la storia di Lovisa Sjoberg, fotografa svedese di 48 anni, di cui sono state perse le tracce lunedì 21 ottobre tra i Monti Nevosi. dopo ricerche a tappeto, è stata ritrovata disidratata e con un morso di serpente potenzialmente mortale. Fanpage.it - Australia, sopravvive a morso di serpente dopo 6 giorni dispersa tra le montagne: “Fortunata ad essere viva” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) È la storia di Lovisa Sjoberg, fotografa svedese di 48 anni, di cui sono state perse le tracce lunedì 21 ottobre tra i Monti Nevosi.ricerche a tappeto, è stata ritrovata disidratata e con undipotenzialmente mortale.

Australia, sopravvive a morso di serpente dopo 6 giorni dispersa tra le montagne: “Fortunata ad essere viva”

