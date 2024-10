Thesocialpost.it - Asia scomparsa a 16 anni da giorni: la disperazione della famiglia

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Èda mercoledì 23 ottobreAndrea Nikic, una ragazza di 16residente a Pavona, località situata nella città metropolitana di Roma. Da, familiari e conoscenti hanno lanciato numerosi appelli sui social per chiedere aiuto e raccogliere eventuali informazioni che possano portare al ritrovamentogiovane.Andrea Nikic è alta 1,52 metri, pesa circa 48 chili e ha capelli corti di colore biondo ramato, con occhi marroni. Un segno distintivo è il piercing al naso. Al momento, la ragazza indossava una felpa nera, jeans e scarpe da ginnastica, ma non aveva con sé il telefono cellulare, il che rende ancora più difficile rintracciarla. Le ricerche si stanno concentrando in particolar modo in alcune zone di Roma chefrequenta abitualmente: piazza Bologna, viale Marconi e viale Manzoni.