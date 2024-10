Arezzo, una scalata senza respiro. Da Carpi parte l’assalto alla vetta (Di lunedì 28 ottobre 2024) Tre vittorie nelle ultime quattro partite, il ritorno al successo in casa, 22 punti in classifica in coabitazione con Entella, Ternana e Torres. I numeri spingono l’Arezzo sempre più in alto. La rimonta sulla Spal ha permesso alla squadra di Troise di iniziare nel migliore dei modi il trittico ravvicinato che proseguirà domani sera a Carpi per concludersi domenica prossima quando al comunale sarà di scena l’Ascoli. Fin qui il dato statistico, estremamente positivo. Scavando dentro le pieghe della gara di sabato emergono due elementi. Da un lato la profondità della rosa e le alternative a disposizione dell’allenatore che hanno permesso nella ripresa di ribaltare l’inerzia della partita e dall’altra la necessità di essere più continui dentro i 90 minuti. Lo stesso tecnico napoletano ha ammesso che per restare nelle posizioni di vertice serve maggiore continuità di prestazione. Lanazione.it - Arezzo, una scalata senza respiro. Da Carpi parte l’assalto alla vetta Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Tre vittorie nelle ultime quattro partite, il ritorno al successo in casa, 22 punti in classifica in coabitazione con Entella, Ternana e Torres. I numeri spingono l’sempre più in alto. La rimonta sulla Spal ha permessosquadra di Troise di iniziare nel migliore dei modi il trittico ravvicinato che proseguirà domani sera aper concludersi domenica prossima quando al comunale sarà di scena l’Ascoli. Fin qui il dato statistico, estremamente positivo. Scavando dentro le pieghe della gara di sabato emergono due elementi. Da un lato la profondità della rosa e le alternative a disposizione dell’allenatore che hanno permesso nella ripresa di ribaltare l’inerzia della partita e dall’altra la necessità di essere più continui dentro i 90 minuti. Lo stesso tecnico napoletano ha ammesso che per restare nelle posizioni di vertice serve maggiore continuità di prestazione.

Arezzo, una scalata senza respiro. Da Carpi parte l’assalto alla vetta

